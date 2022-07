Anzio – Case popolari: 6 denunce per abusi edilizi, titolari regolari (Di mercoledì 20 luglio 2022) Polizia Roma Capitale, terminate le operazioni ad Anzio: censite 56 persone, 6 le denunce per abusi edilizi. Occupanti tutti regolari – Sono terminate le attività volte a dare esecuzione ad un Decreto di Ispezione, disposto dalla Procura di Velletri, presso i 22 appartamenti di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Roma Capitale e siti ad Anzio. Ad eseguire i controlli, informa un comunicato, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, con la collaborazione della Polizia di Stato e della Polizia Locale del Comune di Anzio. Gli agenti hanno verificato la titolarità delle persone all’interno di 22 alloggi: censite 56 persone, 43 di nazionalità italiana e 13 straniera. Dagli accertamenti svolti nessun occupante è ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 luglio 2022) Polizia Roma Capitale, terminate le operazioni ad: censite 56 persone, 6 leper. Occupanti tutti– Sono terminate le attività volte a dare esecuzione ad un Decreto di Ispezione, disposto dalla Procura di Velletri, presso i 22 appartamenti dia residenziale pubblica di proprietà di Roma Capitale e siti ad. Ad eseguire i controlli, informa un comunicato, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, con la collaborazione della Polizia di Stato e della Polizia Locale del Comune di. Gli agenti hanno verificato latà delle persone all’interno di 22 alloggi: censite 56 persone, 43 di nazionalità italiana e 13 straniera. Dagli accertamenti svolti nessun occupante è ...

