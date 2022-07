Anziano morto nel pozzo: Riesame, carcere a figlia e genero (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si aggrava la posizione dei familiari di Giuseppe Pedrazzini, 77enne di Toano (Reggio Emilia) trovato morto in un pozzo vicino a casa, chiuso con una pesante lastra, il 12 maggio, dopo che era ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si aggrava la posizione dei familiari di Giuseppe Pedrazzini, 77enne di Toano (Reggio Emilia) trovatoin unvicino a casa, chiuso con una pesante lastra, il 12 maggio, dopo che era ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Morto in Veneto un anziano di 83 anni colpito dal virus West Nile trasmesso dalle zanzare. Un altro uomo, di giovan… - infoitinterno : Torino, anziano morto dopo 7 ore di attesa al pronto soccorso: infermiere condannato - marcoranieri72 : RT @tsolignani: La scienza e i sanitari dicono che può attendere tranquillamente ma lui muore perché non crede nella scienza - ussiapress : Torino, anziano morto dopo 7 ore di attesa al pronto soccorso: infermiere condannato @CorriereTorino Io proporrei u… - Marco1999Busa : RT @tsolignani: La scienza e i sanitari dicono che può attendere tranquillamente ma lui muore perché non crede nella scienza -