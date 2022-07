Zuppa di Porro 19 luglio 2022

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 19 luglio 2022)di. Piccolo esperimento scientifico sul fatto che i nostri giornali siano tutti pazzi di draghi e non facciano i giornalisti: dovete sapere che nel favoloso appello dei sindaci misero un paio di giorni fa anche il sindaco di Palermo lagalla appena eletto nella destra.oggi in un boxino di quattro righe dicono che non è vero non ho mai firmato quell’appello.nel frattempo c’è un’intervista almeno di 50 righe sul sindaco di Fi di Vercelli chi invece vuole che Draghi rimanga.come dire uno fa notizia l’altro no. Il senso del giornalismo italiano è dato dal cosiddetto giornalista Francesco Bay, portavoce del partito democratico che scrive su Repubblica, che scrive il paese ha parlato per chi lo vuole sentire, intendendo che tutto il paese con draghi. Hanno silurato casalino E ci si prepara ad una nuova scissione del movimento cinque stelle.nel ...