Victoria dei Maneskin al mare sfoggia il Senza veli e fa sognare i fan

Victoria dei Maneskin al mare sfoggia il topless e fa sognare i fan (Di martedì 19 luglio 2022) Victoria De Angelis la bassista dei Maneskin ha pubblicato delle foto su Instagram che lasciano poco spazio all’immaginazione.Non è una novità per lei mostrare il seno, in questo anno di enorme successo per i Maneskin Victoria De Angelis è diventata un sex symbol a livello internazionale e non ha mai avuto pudore nello sfoggiare look Leggi su people24.myblog (Di martedì 19 luglio 2022)De Angelis la bassista deiha pubblicato delle foto su Instagram che lasciano poco spazio all’immaginazione.Non è una novità per lei mostrare il seno, in questo anno di enorme successo per iDe Angelis è diventata un sex symbol a livello internazionale e non ha mai avuto pudore nellore look

RadioR101 : #R101News: Victoria dei #Maneskin in topless al mare con le amiche, la foto infiamma il web ? - lacittanews : Victoria De Angelis, spesso, usa i social per provocare, per andare contro le limitazioni che, per esempio, adotta… - imfungoo : ok mi sono spostata su google foto e ho ripescato alcuni screen dei miei vecchi layout e non avevo Victoria .. - escorpioojefa : RT @GerettoK: orgoglio più alto di far vivere l’esempio dei rivoluzionari che hanno lottato prima di noi, e tenere alta la loro bandiera.… - giocarmon : VENDO RARISSIMA MONETA DA 1 PENNY DEL 1898 VICTORIA DEI GRA BRITT REGINA FID DEF IND -