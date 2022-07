Serie A, la nuova maglia della Cremonese ideata e realizzata ad Albino (Di martedì 19 luglio 2022) L’azienda Acerbis di Albino, sponsor tecnico ufficiale dell’U.S. Cremonese, presenta in anteprima la nuova maglia Home che i calciatori grigiorossi indosseranno nella prossima stagione 2022-2023 del Campionato di Serie A. Il design della nuova maglia Home (modello polo con giro manica) riprende quello della maglia usata per la Coppa Anglo-Italiana del 1992-93, che fu vinta proprio dal team grigiorosso. Tra i dettagli tecnici spicca il retro della maglia, realizzato in tessuto traspirante mesh 100%. I loghi Acerbis sono inoltre transfer in silicone con effetto 3D (in rilievo) di colore bianco posizionati su corpo e maniche, mentre il logo Cremonese è un patch in ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 luglio 2022) L’azienda Acerbis di, sponsor tecnico ufficiale dell’U.S., presenta in anteprima laHome che i calciatori grigiorossi indosseranno nella prossima stagione 2022-2023 del Campionato diA. Il designHome (modello polo con giro manica) riprende quellousata per la Coppa Anglo-Italiana del 1992-93, che fu vinta proprio dal team grigiorosso. Tra i dettagli tecnici spicca il retro, realizzato in tessuto traspirante mesh 100%. I loghi Acerbis sono inoltre transfer in silicone con effetto 3D (in rilievo) di colore bianco posizionati su corpo e maniche, mentre il logoè un patch in ...

