Salpa Fusiformis: ecco tutto ciò che devi sapere (Di martedì 19 luglio 2022) Nelle calde acque dello Ionio e, in particolare, lungo le coste calabresi quest' estate si stanno diffondendo degli organismi chiamati "Salpa Fusiformis". Scopriamo, insieme, tutto ciò che c'è sapere. Salpa Fusiformis: che cos'è? La Salpa Fusiformis è un tunicato trasparente dalla consistenza gelatinosa in grado, ogni giorno, di catturare enormi quantità di anidride carbonica, ripulendo così l'aria del nostro pianeta. Questi invertebrati sono ermafroditi? Questi organismi sono ermafroditi, cioè hanno sia il sesso maschile sia quello femminile. Salpa Fusiformis e "il trenino dell'amore" Durante la fase sessuata compongono una sorta di trenino chiamato "il trenino dell'amore". Si tratta, infatti, di ...

