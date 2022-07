Salernitana | ingaggiato Junior Sambia

(Di martedì 19 luglio 2022) Sesta operazione in entrata per la. Il club campano ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con il centrocampista francese classe '96 Salomon, svincolato dopo l'esperienza ...

Agenzia ANSA

Sesta operazione in entrata per la Salernitana. Il club campano ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con il centrocampista francese classe '96 Salomon Junior Sambia, svincolato dopo l'esperienza al Montpellier. Il calciatore, che aveva effettuato le visite mediche a Roma, ha firmato un contratto. Dopo aver raggiunto l'accordo negli ultimi giorni, il club granata ha ufficializzato l'acquisto di Junior Sambia. L'esterno francese ha speso le ultime 5 stagioni al Montpellier: svincolato a luglio.