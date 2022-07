Quarantena Covid light, Pregliasco: “Aspettare 3-4 settimane” (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Prima di dare una sforbiciata al periodo di isolamento delle persone positive al Covid “dobbiamo far passare la nottata”, secondo il virologo Fabrizio Pregliasco. “Stringiamo i denti e aspettiamo il calo effettivo della curva” di questa ondata estiva, “ancora 3 o 4 settimane”, dice all’Adnkronos Salute il docente di Igiene dell’Università Statale di Milano, in merito all’ipotesi di una circolare del ministero della Salute, con nuove regole per allentare la Quarantena dei contagiati da Sars-CoV-2. Poi, “passata la nottata”, via libera a una Quarantena ‘light’, concorda Pregliasco. “Nel momento in cui questa onda andrà a ridursi, e ormai probabilmente ci siamo – sottolinea il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi – io credo che quanto prospettato abbia ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Prima di dare una sforbiciata al periodo di isolamento delle persone positive al“dobbiamo far passare la nottata”, secondo il virologo Fabrizio. “Stringiamo i denti e aspettiamo il calo effettivo della curva” di questa ondata estiva, “ancora 3 o 4”, dice all’Adnkronos Salute il docente di Igiene dell’Università Statale di Milano, in merito all’ipotesi di una circolare del ministero della Salute, con nuove regole per allentare ladei contagiati da Sars-CoV-2. Poi, “passata la nottata”, via libera a una’, concorda. “Nel momento in cui questa onda andrà a ridursi, e ormai probabilmente ci siamo – sottolinea il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi – io credo che quanto prospettato abbia ...

