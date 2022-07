Pierre la Sultana è morta: “Ci ha lasciati” (Di martedì 19 luglio 2022) Decenni di attività e poi la grande popolarità sui social, Pierre la Sultana negli ultimi anni è diventata una vera star del web. I suoi video sono diventati virali e sono arrivati addirittura a Striscia la Notizia, la cartomante infatti è finita nella classifica dei Nuovi Mostri. Purtroppo però oggi è arrivata una bruttissima notizia, perché la pagina ufficiale della Sultana poco fa ha annunciato la sua scomparsa. “Purtroppo Pierre ci ha lasciati. Veramente felici di aver potuto regalare tramite questa pagina un po’ di allegria e leggerezza a chiunque passasse di qui. Ancor più felici di averla vissuta. Ci mancherà. Eccome se ci mancherà. Lo staff”. No raga Pierre la Sultana — Domenico (@ itsdomibitch) July 19, 2022 Pierre la ... Leggi su biccy (Di martedì 19 luglio 2022) Decenni di attività e poi la grande popolarità sui social,lanegli ultimi anni è diventata una vera star del web. I suoi video sono diventati virali e sono arrivati addirittura a Striscia la Notizia, la cartomante infatti è finita nella classifica dei Nuovi Mostri. Purtroppo però oggi è arrivata una bruttissima notizia, perché la pagina ufficiale dellapoco fa ha annunciato la sua scomparsa. “Purtroppoci ha. Veramente felici di aver potuto regalare tramite questa pagina un po’ di allegria e leggerezza a chiunque passasse di qui. Ancor più felici di averla vissuta. Ci mancherà. Eccome se ci mancherà. Lo staff”. No ragala— Domenico (@ itsdomibitch) July 19, 2022la ...

flpsq : Ci ha lasciato un’altra icona dell’internet, addio Pierre La Sultana ?? - Linus2k : RT @cribettt: Apprendo con dispiacere della morte di Pierre La Sultana, mitica cartomante romana, simpatica e sfacciata. RIP ??#pierrelasult… - ldibartolomei : RT @cribettt: Apprendo con dispiacere della morte di Pierre La Sultana, mitica cartomante romana, simpatica e sfacciata. RIP ??#pierrelasult… - SailorCarmie : Nooo, è morta Pierre la sultana! D: - dossantos_stag : no raga non pierre la sultana mi dispiace troppo ???????? lei mi faceva ridere come nessuna -