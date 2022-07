Paolo Borsellino è morto inutilmente: in Italia non si parla più di mafie (Di martedì 19 luglio 2022) Oggi è la giornata delle commemorazioni. Dei ricordi. Dei lunghi editoriali scritti in punta di retorica. A 30 anni dalla strage di via D’Amelio in cui persero la vita Paolo Borsellino e gli agenti di scorta, sembra essere tutto immutato. Le solite passerelle che si ripetono ogni anno, la verità sulle stragi di mafia che stenta ad arrivare e il senso di giustizia sempre più calpestato nel nostro Paese. Tanto che ormai alle commemorazioni i familiari di Borsellino nemmeno si presentano più, indignati da ciò che è successo in questi 30 anni. E come è possibile dargli torto? Una famiglia presa in giro per anni dalle istituzioni. L’indagine e i processi sulla morte del proprio caro oggetto del più grande depistaggio della storia repubblicana nel silenzio assoluto di tutte le forze politiche del Paese. Le stesse forze politiche che ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Oggi è la giornata delle commemorazioni. Dei ricordi. Dei lunghi editoriali scritti in punta di retorica. A 30 anni dalla strage di via D’Amelio in cui persero la vitae gli agenti di scorta, sembra essere tutto immutato. Le solite passerelle che si ripetono ogni anno, la verità sulle stragi di mafia che stenta ad arrivare e il senso di giustizia sempre più calpestato nel nostro Paese. Tanto che ormai alle commemorazioni i familiari dinemmeno si presentano più, indignati da ciò che è successo in questi 30 anni. E come è possibile dargli torto? Una famiglia presa in giro per anni dalle istituzioni. L’indagine e i processi sulla morte del proprio caro oggetto del più grande depistaggio della storia repubblicana nel silenzio assoluto di tutte le forze politiche del Paese. Le stesse forze politiche che ...

