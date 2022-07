Nothing Phone (1) è ufficiale e promette di dare una sterzata al settore smartphone (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo settimane di indiscrezioni, anticipazioni (anche da parte dell’azienda stessa) e immagini teaser, finalmente è arrivato il momento di scoprire Nothing Phone (1). Specifiche tecniche, funzionalità, design, prezzi e data di uscita: tutto sul primo smartPhone Android della giovanissima azienda tech fondata da Carl Pei (co-fondatore di OnePlus nel 2013) appena presentato ufficialmente. Finalmente Nothing Phone (1): ecco specifiche tecniche, design e funzionalità "Per troppo tempo i player del settore tecnologico si sono appoggiati alla ricerca e all'analisi come “stampelle” per realizzare prodotti freddi e poco entusiasmanti", ha dichiarato Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing. "In Nothing seguiamo ciò che ci sembra giusto per dare ... Leggi su panorama (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo settimane di indiscrezioni, anticipazioni (anche da parte dell’azienda stessa) e immagini teaser, finalmente è arrivato il momento di scoprire(1). Specifiche tecniche, funzionalità, design, prezzi e data di uscita: tutto sul primo smartAndroid della giovanissima azienda tech fondata da Carl Pei (co-fondatore di OnePlus nel 2013) appena presentato ufficialmente. Finalmente(1): ecco specifiche tecniche, design e funzionalità "Per troppo tempo i player deltecnologico si sono appoggiati alla ricerca e all'analisi come “stampelle” per realizzare prodotti freddi e poco entusiasmanti", ha dichiarato Carl Pei, CEO e co-fondatore di. "Inseguiamo ciò che ci sembra giusto per...

offertepazzi : ?? Nothing Phone (1) - 8 GB di RAM + 256 GB, Glyph Interface, doppia fotocamera da 50 MP, Nothing OS, display OLED d… - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: I primi utenti di Nothing Phone 1 lamentano problemi al display | Podcast: Mentre proviamo il nuovo Nothing Phone 1, arri… - startzai : RT @lucaviscardi: ?? Nuovo Podcast! 'I primi utenti Nothing Phone 1 riportano problemi al display' su @Spreaker #apple #innovazione #nothing… - MrGadgetTech : I primi utenti di Nothing Phone 1 lamentano problemi al display | Podcast: Mentre proviamo il nuovo Nothing Phone 1… - phone12s_i : RT @lucaviscardi: ?? Nuovo Podcast! 'I primi utenti Nothing Phone 1 riportano problemi al display' su @Spreaker #apple #innovazione #nothing… -