Manfredi sceglie il nuovo vicesindaco e l'assessora del post-Filippone. Tra una telefonata di Letta e una a Conte (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti Dare una pacca sulla spalla e una targa di riconoscimento ai ragazzi della Sanità, i ragazzi di Padre Antonio Loffredo e della cooperativa "La paranza" freschi del riconoscimento europeo Heritage Award per aver rilanciato il quartiere una volta sinonimo solo di camorra, gli ha permesso di recuperare il sorriso. Non sono giorni facili, per il sindaco Gaetano Manfredi. Non lo sono perchè impegnato su due fronti politici roventi: la giunta da sistemare dopo la perdita della vicesindaca nonché assessore alla scuola Mia Filippone e la crisi di Governo. "E le due cose – confida chi raccoglie le sue confidenze – non è detto che non si intreccino". Prima di tutto sui tempi: domani alle 9:30 Draghi prenderà in mano il pallino della crisi in Parlamento. L'augurio del sindaco è che la crisi di governo rientri.

