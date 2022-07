LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tamberi, il cuore non basta: è quarto con 2.33! Tortu e Kaddari in semifinale nei 200! (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 4.41: Vola Barshim a 2.37!!! Ancora una misura superata al primo tentativo. Non c’è partita. Dove può arrivare? 4.39: Protsenko legittima il suo bronzo sbagliando di poco 2.37 nell’ultimo tentativo che si era tenuto. Il primo ad abbracciarlo è Tamberi. Bravo l’ucraino a saltare 2.33 al primo tentativo, lì ha conquistato il podio 4.37: Errore di Woo a 2.37 4.34: La statunitense Franklin si va a prendere il terzo posto con 14.72. Inizia l’ultima rotazione di salti 4.33: APPLAUSI PER GIMBO Tamberi!!! TERZO ERRORE A 2.35 E quarto POSTO PER LUI MA CHE CAMPIONE! Protsenko ha fatto la gara della vita, bravo lui. Gimbo ci riproverà il prossimo anno a Budapest 4.31: Ancora El Bakkali!!! ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE4.41: Vola Barshim a 2.37!!! Ancora una misura superata al primo tentativo. Non c’è partita. Dove può arrivare? 4.39: Protsenko legittima il suo bronzo sbagliando di poco 2.37 nell’ultimo tentativo che si era tenuto. Il primo ad abbracciarlo è. Bravo l’ucraino a saltare 2.33 al primo tentativo, lì ha conquistato il podio 4.37: Errore di Woo a 2.37 4.34: La statunitense Franklin si va a prendere il terzo posto con 14.72. Inizia l’ultima rotazione di salti 4.33: APPLAUSI PER GIMBO!!! TERZO ERRORE A 2.35 EPOSTO PER LUI MA CHE CAMPIONE! Protsenko ha fatto la gara della vita, bravo lui. Gimbo ci riproverà il prossimo anno a Budapest 4.31: Ancora El Bakkali!!! ...

