LDA fa una dichiarazione choc ai fan | “Non sto bene”

(Di martedì 19 luglio 2022) In queste ore LDA salirà sul palco di Battiti Live 2022 per il terzo appuntamento nelle meravigliose location pugliesi. Tuttavia proprio in queste ore il cantante partenopeo ha informato i suoi fan su quanto sta accadendo nella sua vita privata. L’artista da quando ha concluso il talent show Amici ha lavorato tantissimo, riscuotendo un grandissimo successo in tutta Italia, ma ora è arrivato un momento particolare per lui. LDA racconta ai suoi fan: “Non sto molto, ma non preoccupatevi“ Il figlio di Gigi D’Alessio ha un grande seguito tra i giovanissimi e non. Un pubblico attento e sensibile che segue tutte le sue vicende tra concerti, esibizioni pubbliche e social network. Negli ultimi giorni i fan hanno notato che il ragazzo era molto assente rispetto ai suoi soliti standard e hanno inviato messaggi e richieste di notizie al loro beniamino. Finalmente Luca ...

Il figlio di Gigi D'Alessio ha mandando in tilt i fan che da diverso tempo non lo vedono attivo sui social. Il cantante, dopo aver letto diversi tweet di follower preoccupati, ha risposto ...LDA non sta bene e sui social svela di avere dei piccoli problemi di salute: ecco come sta ora. Sono stati mesi no stop gli ultimi per LDA. Dopo la fine dell'esperienza ad Amici 21 infatti il cantante ...