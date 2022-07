Inler | “Napoli è la mia seconda casa Il club deve acquistare Kim | è un leone”

(Di martedì 19 luglio 2022) Gökhan, calciatore dell’Adana Demirspor ed ex del, ha parlato nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” in onda su Radio Marte. Il centrocampista svizzero ha parlato del suo passato in azzurro e ha dato un suo parare su Kim Min-jae. Di seguito quanto evidenziato: “Affrontare ilin amichevole?è la miaperché lì sono diventato uomo e calciatore di grandissimi livelli. Mi fa ancora piacere che sto ancora giocando perché a questa età devi essere davvero pignolo sul cibo, sull’allenamento e sul sonno. Mi sono guadagnato un altro anno e alla fine di questa preparazione giocheremo contro il. Mi farà molto piacere rigiocare contro di loro. Hanno preso giovani importanti, ilormai fa sempre bene ...

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Gokhan, calciatore dell' Adana Demirspor ed ex. Gokhan Inler ha consigliato l'acquisto di Kim: 'E' un giocatore straordinario'. Poi ricorda gli anni in azzurro: 'I primi tre ad alto livello. A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" è intervenuto Gökhan Inler, calciatore dell'Adana Demirspor: "Affrontare il Napoli in amichevole Napoli è la mia seconda casa perché lì ...