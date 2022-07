Incendio Massarosa | sole oscurato sulle spiagge in Versilia - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

vigilidelfuoco : #Lucca, #incendio boschivo a Massarosa: contrastato dal forte vento che alimenta le fiamme, prosegue il lavoro degl… - EugenioGiani : Un #incendio terribile quello scoppiato a #Massarosa. La nostra sala regionale è pienamente operativa in azione con… - vigilidelfuoco : #Lucca, #incendio boschivo a Massarosa: proseguono le operazioni di spegnimento, al lavoro oltre 50 #vigilidelfuoco… - ficorosso : Incendio boschivo nelle colline di Massarosa, chiusa la bretella Lucca-V... - andrewsword2 : RT @vigilidelfuoco: #Lucca, #incendio boschivo a Massarosa: contrastato dal forte vento che alimenta le fiamme, prosegue il lavoro degli ol… -

Lo ha reso noto noto il Comune dispiegando che il 'terribile'è ancora in corso. Le fiamme, partite dalla località Bozzano si sono estese nella notte nei vasti boschi di resinose ...La colonna di fumo è visibile da mezza Toscana. Foglie bruciate portate dal vento finiscono sulla ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori da Livorno in tempo reale.Continuano a bruciare i boschi nelle colline di Massarosa, in provincia di Lucca. Le fiamme, partite dalla località Bozzano, si sono estese nella notte nei vasti boschi di resinose ...