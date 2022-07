I manifestanti contro Macron

Leggi su butac

(Di martedì 19 luglio 2022) Il 14 luglio, come da tradizione, a Parigi c’è stata la parata che commemora la Presa della Bastiglia, simbolo dell’oppressione monarchica. Come è possibile vedere dalla diretta fatta da CNEWS la parata si è conclusa senza particolari intoppi.fischiato sui campi… Il problema è che viviamo in un’epoca dove tutto si può trasformare in complotto, ed ecco quindi che arriva l’utente Twitter BlackWitch che in data 16 luglio pubblica questo tweet: Poche ore fa, Twitter è stato riempito con questo estratto video, apparso nel thread multimediale CNEWS..fischiato sui campi.. Ora è scomparso ovunque… preoccupante… Il tweet è accompagnato da un video che ho scaricato, sia mai che venga rimosso o modificato ulteriormente: L’utente BlackWitch col suo tweet vuol dare a intendere che quel video che mostra sia apparso su CNews, ma sta raccontando una ...