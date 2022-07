Empoli-Seravezza 3-0: tabellino e marcatori amichevole 2022 (Di martedì 19 luglio 2022) Secondo test stagionale per gli azzurri di mister Zanetti che a Petroio ospitano e battono 3-0 il Seravezza Pozzi. Zanetti sceglie Stojanovic con De Winter, Viti e Cacace; Stulac con Henderson e Haas a centrocampo, in avanti Bajrami, Destro e Satriano. Dopo una traversa colpita da Stojanovic nel primo tempo, la formazione di Zanetti riesce a sbloccare la gara nella ripresa: al 15?, su cross di Degli Innocenti, Luperto controlla e batte a rete mentre poco dopo ecco anche il raddoppio con Parisi serve il 2003 Baldanzi: controllo e tiro a rete che vale il raddoppio. Empoli che continua a fare la gara e trova il tris al minuto 88: Sacchelli respinge la conclusione di Ekong, palla che arriva al nuovo acquisto Marin che mette in rete con un preciso destro dal limite. L’ex Cagliari colpisce anche una traversa. Empoli PRIMO TEMPO: Vicario; ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Secondo test stagionale per gli azzurri di mister Zanetti che a Petroio ospitano e battono 3-0 ilPozzi. Zanetti sceglie Stojanovic con De Winter, Viti e Cacace; Stulac con Henderson e Haas a centrocampo, in avanti Bajrami, Destro e Satriano. Dopo una traversa colpita da Stojanovic nel primo tempo, la formazione di Zanetti riesce a sbloccare la gara nella ripresa: al 15?, su cross di Degli Innocenti, Luperto controlla e batte a rete mentre poco dopo ecco anche il raddoppio con Parisi serve il 2003 Baldanzi: controllo e tiro a rete che vale il raddoppio.che continua a fare la gara e trova il tris al minuto 88: Sacchelli respinge la conclusione di Ekong, palla che arriva al nuovo acquisto Marin che mette in rete con un preciso destro dal limite. L’ex Cagliari colpisce anche una traversa.PRIMO TEMPO: Vicario; ...

