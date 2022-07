Draghi incontra Mattarella e il Pd Centrodestra | sconcerto per incontro con Letta

Pubblicità

gparagone : Mentre #Draghi incontra #Uber, noi con il Popolo. Onore ai #tassisti, Onore ai ristoratori, Onore ai balneari, Ono… - saveriolorusso : @repubblica Il centrodestra al governo incontra la leader dell’opposizione e draghi incontra un partito di governo.… - Loredanataberl1 : RT @Curini: Draghi chi incontra? Mattarella e Letta. Fine riassunto. - DeodatoRibeira : RT @Gigadesires: Quelli del centrodestra sono sgongerdadiihh, Draghi incontra Letta e loro non hanno ancora fatto il tagliando alla strateg… - dolores20943592 : RT @Gigadesires: Quelli del centrodestra sono sgongerdadiihh, Draghi incontra Letta e loro non hanno ancora fatto il tagliando alla strateg… -

...47 Milleri (EssilorLuxottica): vogliamo stabilità 12:19 La Lega: no governo con M5s, legge di Bilancio, poi voto 11:29 Vertice del centrodestra a pranzo (senza Meloni) 11:28 Mario...Il presidente del M5s, intanto, aspetta segnali da Palazzo Chigi sulle nove richieste del Movimento per il programma di governo: "Adesso la decisione non spetta a noi, ma a", dice chiudendo l'...E’ stato lo stesso presidente del Consiglio Draghi a dire che senza i Cinque stelle non ci sarebbe un governo, ci aspettiamo che il premier dia seguito a ...Mancano meno di ventiquattro ore al giorno del giudizio che segnerà le sorti per il governo di Mario Draghi. E allora, da Palazzo Chigi al Quirinale ci si prepara.