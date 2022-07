Detenuta trans mette incinta due compagne di cella nella prigione per sole donne

Leggi su blog.libero

(Di martedì 19 luglio 2022) Una, reclusa in un carcere femminile, ha messoduedi carcere. Demi Minor, 27enneera stata rinchiusa in unapernel New Jersey ma dopo aver messodueè stata trasferita il mese scorso dall’Edna Mahan Correctional Facility di Clinton al Garden State Youth Correctional Facility situatacontea di Burlington. La donna deve scontare 30 anni per omicidio colposo e rispettando la sua nuova identità sessuale era stata portata in un carcere femminile. Pare che Demi abbia subito violenze da parte degli agenti penitenziari, tanto che la sua storia ha fatto il giro dei social e che in suo nome è stato creato un sito Justice 4 Demi. ...