Cosa resta del processo di Astana nell’incontro Putin-Erdogan-Raisi

Leggi su formiche

(Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente russo, Vladimir, incontrerà oggi a Teheran i suoi omologhi iraniani e turchi, Ebrahime Recep Tayyp, nel suo secondo viaggio all’estero dopo l’invasione dell’Ucraina. Oltre alla guerra in Europa, si discuterà del conflitto siriano in corso, e all’ordine del giorno ci saranno anche le questioni relative alle catena di approvvigionamento, in particolare a quello del grano in uscita dall’Ucraina invasa dalla Russia. Questo formato a tre non è nuovo. Quando nel dicembre 2016 Turchia, Russia e Iran misero in piedi il cosiddetto “di” l’obiettivo era quello di creare un’alternativa — anche narrativa — alle attività che le Nazioni Unite stavano portando avanti in Siria. Eravamo nel pieno della guerra civile contro il sanguinoso regime di Bashar El Assad; ora ...