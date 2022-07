Borsa: Milano gira in positivo, (+0,4%), spread giù a 204 (Di martedì 19 luglio 2022) Piazza Affari gira in positivo (Ftse Mib +0,4% a 21.252 punti) dopo la conferma del tasso d'inflazione nell'Eurozona. In calo a 203,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Piazza Affariin(Ftse Mib +0,4% a 21.252 punti) dopo la conferma del tasso d'inflazione nell'Eurozona. In calo a 203,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il ...

