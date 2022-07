Volley femminile, chi sono le azzurre campionesse d’Europa U21 e dove giocano. Solo alcune sono titolari in A1 (Di lunedì 18 luglio 2022) L’Italia ha vinto gli Europei Under 21 di Volley femminile. Le azzurre sono riuscite a sconfiggere la Serbia nella finale andata in scena a Cerignola (in provincia di Bari), rimontando da 1-2 e regalandosi una stupenda apoteosi di fronte al proprio pubblico. Un successo di squadra, conquistato da ragazze di interessante spessore e che potrebbero regalarsi soddisfazioni anche nel prossimo futuro. Diamo uno sguardo alle campionesse d’Europa e a dove giocheranno nella prossima stagione. Sofia Monza e Valentina Bartolucci si sono alternate in cabina di regia. La capitana giocherà con la casacca di Busto Arsizio, ma sarà riserva della statunitense Carli Llyod. La sua compagna di reparto resterà invece in Serie A2 con la ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) L’Italia ha vinto gli Europei Under 21 di. Leriuscite a sconfiggere la Serbia nella finale andata in scena a Cerignola (in provincia di Bari), rimontando da 1-2 e regalandosi una stupenda apoteosi di fronte al proprio pubblico. Un successo di squadra, conquistato da ragazze di interessante spessore e che potrebbero regalarsi soddisfazioni anche nel prossimo futuro. Diamo uno sguardo allee agiocheranno nella prossima stagione. Sofia Monza e Valentina Bartolucci sialternate in cabina di regia. La capitana giocherà con la casacca di Busto Arsizio, ma sarà riserva della statunitense Carli Llyod. La sua compagna di reparto resterà invece in Serie A2 con la ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA #VOLLEY L'#ITALIA VINCE LA #NATIONSLEAGUE femminile #SkySport #VNL2022 - giomalago : Tutti in piedi per #LaNazionale femminile #volley che fa la storia: travolge il Brasile 3-0 nelle #VNLFinals e vinc… - pinapic : Le ragazze della nazionale femminile di Italvolley hanno vinto la Volley Nations League! Una partita emozionante… - anonimo43764960 : @Mora20La assolutamente no e poi il volley femminile soprattutto per merito di Paola che è fenomenale?? ultimamente… - AleMazza : Ieri grande giornata per il volley italiano con quattro vittorie in quattro diverse finali. Volley Nations League… -