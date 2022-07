Usa, sparatoria in un centro commerciale: il bilancio è di 4 morti e 2 feriti (Di lunedì 18 luglio 2022) L'ennesima sparatoria negli Usa ha provocato 4 morti e 2 feriti in un attacco con arma da fuoco avvenuto ieri sera in un centro commerciale di Greenwood, in Indiana. Lo riportano le autorità secondo ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 luglio 2022) L'ennesimanegli Usa ha provocato 4e 2in un attacco con arma da fuoco avvenuto ieri sera in undi Greenwood, in Indiana. Lo riportano le autorità secondo ...

