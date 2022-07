Una suora divide due ragazze che si stanno baciando. Poi inveisce: "È il diavolo". Il (Di lunedì 18 luglio 2022) Vede due ragazze che si baciano e subito interviene per dividerle. Poi una suora, nel cuore di Napoli, nei Quartieri Spagnoli, esordisce: "Ma che fate, che fate? E' il diavolo, questo è il diavolo". ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Vede dueche si baciano e subito interviene perrle. Poi una, nel cuore di Napoli, nei Quartieri Spagnoli, esordisce: "Ma che fate, che fate? E' il, questo è il". ...

trash_italiano : Durante uno shooting a Napoli, le attrici e modelle Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, vengono fermate da una suora… - rtl1025 : ?? Durante uno shooting fotografico a #Napoli una suora è intervenuta per separare le due modelle #SerenadeFerrari… - Chi41089987 : Il fatto che una persona, chiunque essa sia, creda di avere la libertà e l'autorità di dire cosa gli altri possano… - andy_noir00 : RT @Dio: Sulla suora di Napoli, il bacio lesbo, e l'internet che proprio non vuole capire che bullizzare non è un modo per portare avanti u… - egonxm : Lei è vecchia, e certe cose non le concepisce. Oltretutto, in quanto #suora, ha fatto una scelta radicale che al co… -