Ultime Notizie Roma del 18-07-2022 ore 07 | 10

dailynews radiogiornale sabato 16 luglio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in draghi B sempre più difficile con o senza il MoVimento 5 Stelle legislatore in bilico più vicine le elezioni in autunno a 4 giorni del nuovo appuntamento del premier al Senato si avvita dal nuovo appuntamento del premier al Senato e si avvita la crisi aperta dal un voto dei 5 Stelle al Decreto aiuti Salvini E Berlusconi in liquidano Conte e grillini il responsabili nel movimento si discute sul ritiro ministro d'incà Si oppone oggi il Consiglio Nazionale il PD lavora per convincere i draghi di andare avanti ma non si illude con queste premesse La legislatura si chiude dice tabacci e Giorgetti squadre stanche di bici sbloccare il risultato draghi facciamo un sacrificio e resti afferma casini il colle tira le fila calendario la mano ...