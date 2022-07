Ultime Notizie – Pisa, bambino muore dopo malore in piscina (Di lunedì 18 luglio 2022) E’ morto il bambino di 6 anni che era stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dopo essere andato in arresto cardiocircolatorio ieri in seguito a un malore in piscina. Il piccolo, residente a Pisa, si trovava con i genitori in un parco divertimenti di San Giuliano Terme, quando è stato trovato a bordo piscina privo di sensi. All’arrivo del 118 le condizioni del piccolo sono apparse subito gravi e i sanitari hanno usato il defibrillatore in dotazione alla struttura. Il bimbo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello a Pisa, dove è stato intubato e a causa delle condizioni critiche i medici hanno disposto il trasferimento con l’elisoccorso al Meyer, dove è deceduto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) E’ morto ildi 6 anni che era stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze,essere andato in arresto cardiocircolatorio ieri in seguito a unin. Il piccolo, residente a, si trovava con i genitori in un parco divertimenti di San Giuliano Terme, quando è stato trovato a bordoprivo di sensi. All’arrivo del 118 le condizioni del piccolo sono apparse subito gravi e i sanitari hanno usato il defibrillatore in dotazione alla struttura. Il bimbo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello a, dove è stato intubato e a causa delle condizioni critiche i medici hanno disposto il trasferimento con l’elisoccorso al Meyer, dove è deceduto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...

