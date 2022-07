Ucraina | Kiev | ' inflitte perdite al nemico | costretto più volte a ritirarsi '

(Di lunedì 18 luglio 2022), 18 lug. (Adnkronos) - "L'esercito ucraino ha respinto ilnelle direzioni Slavyansky e Bakhmut. Ad Avdiyiv, ha subitoe si è ritirato nell'area di Verkhnotoretske - Kamianka". Lo ha scritto su Facebook lo stato maggiore ucraino nell'aggiornamento serale sulle operazioni militari, aggiungendo che "la situazione non ha subito cambiamenti significativi nelle direzioni Volyn e Polissky. In quella di Seversky, invece, ilcontinua a condurre ricognizioni aeree sulle nostre strutture, così come nelle aree di confine delle regioni di Chernihiv e Sumy. Inoltre, ilha lanciato un attacco di mortaio vicino ad Atynskyi, nella regione di Sumy. Nella direzione di Kharkiv, ilcontinua a condurre operazioni di combattimento per impedire l'avanzata delle nostre ...

...dell'infiltrazione dei servizi di sicurezza non riguarda solo. Infatti, poco dopo l'inizio del conflitto, c'è stata un'epurazione di ufficiali del FSB sospettati di lavorare per l'o ...E mentre si resiste militarmente,mette in guardia l'Ue dalla 'trappola' di fare marcia indietro sulle sanzioni alla Russia. Il capo della diplomaziaDmytro Kuleba ha invitato i suoi ...