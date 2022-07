SCUOLA CALCIO 2022/23: ISCRIZIONI APERTE PER BAMBINE E BAMBINI (Di lunedì 18 luglio 2022) “Siamo giovani ramarri e ramarre”: la SCUOLA CALCIO del Pordenone, da anni nell’elenco elite del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, dà il via alle ISCRIZIONI alla stagione sportiva 2022/23. Porte APERTE al centro sportivo De Marchi per atlete dall’annata 2011 alla 2017 e atleti delle annate 2015, 2016 e 2017 (5 anni compiuti). La segreteria del Settore giovanile neroverde (al centro De Marchi) è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Per informazioni e prenotazioni scrivere a SCUOLACALCIO@pordenoneCALCIO.com e femminile@pordenoneCALCIO.com. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di lunedì 18 luglio 2022) “Siamo giovani ramarri e ramarre”: ladel Pordenone, da anni nell’elenco elite del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, dà il via allealla stagione sportiva/23. Porteal centro sportivo De Marchi per atlete dall’annata 2011 alla 2017 e atleti delle annate 2015, 2016 e 2017 (5 anni compiuti). La segreteria del Settore giovanile neroverde (al centro De Marchi) è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Per informazioni e prenotazioni scrivere a@pordenone.com e femminile@pordenone.com. Powered by WPeMatico

