Scherma, Rossella Fiamingo raggiunge la semifinale nella spada ai Mondiali 2022 (Di lunedì 18 luglio 2022) Rossella Fiamingo torna in semifinale ai Mondiali di Scherma dopo 7 anni. nella rassegna iridata in corso ad Il Cairo (Egitto) l’azzurra è approdata tra le magnifiche quattro al termine di un cammino non scevro di pericoli, denotando una condizione ritrovata che fa seguito al recente argento messo in carniere agli Europei di Antalya. La 31enne siciliana ha superato in scioltezza i primi due assalti: 15-6 alla dominicana Violeta Ramirez Peguero e 15-9 all’ucraina Vlada Kharkova. Tiratissimo si è invece rivelato l’ottavo contro la francese Auriane Mallo: l’azzurra l’ha spuntata solo all’ultima stoccata per 15-14. Più netta l’affermazione ai quarti contro l’estone Nelli Differt (15-11), avversaria tatticamente sempre scomoda. Rossella Fiamingo, che ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022)torna inaididopo 7 anni.rassegna iridata in corso ad Il Cairo (Egitto) l’azzurra è approdata tra le magnifiche quattro al termine di un cammino non scevro di pericoli, denotando una condizione ritrovata che fa seguito al recente argento messo in carniere agli Europei di Antalya. La 31enne siciliana ha superato in scioltezza i primi due assalti: 15-6 alla dominicana Violeta Ramirez Peguero e 15-9 all’ucraina Vlada Kharkova. Tiratissimo si è invece rivelato l’ottavo contro la francese Auriane Mallo: l’azzurra l’ha spuntata solo all’ultima stoccata per 15-14. Più netta l’affermazione ai quarti contro l’estone Nelli Differt (15-11), avversaria tatticamente sempre scomoda., che ...

Pubblicità

timeisdanciing : RT @Serpy95: Visto che non si parla tanto dei mondiali di scherma, vi avviso che Rossella Fiamingo sarà in semifinale nella spada a partire… - LiaCapizzi : Ai Mondiali di scherma arriva la prima medaglia! Un risultato già enorme, a prescindere da quale sarà il colore.… - soffiamisulcuor : Daje forza Rossella ?? #Scherma - realpeppons : Rossella #Fiamingo in semifinale nella #spada individuale ai Mondiali di #scherma de Il Cairo. Battuta ai quarti l’… - Federscherma : MONDIALI CAIRO 2022 - Medaglia azzurra in arrivo con Rossella Fiamingo che vola in semifinale ?????? Ore 17,30 il ma… -