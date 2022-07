Ostigard: “È un sogno essere qui a Napoli. Non ho ancora deciso il numero” (Di lunedì 18 luglio 2022) Anche il nuovo acquisto del Napoli Leo Skiri Ostigard era presente questa sera alla conferenza stampa di chiusura del ritiro di Dimaro. Il difensore classe 1999 di proprietà del Brighton ma in forza al Genoa durante la scorsa stagione è stato così presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi azzurri. Ecco le parole del difensore norvegese: Ostigard (Getty Images) “Sono contento di esser venuto a Napoli. Ho giocato sei mesi al Genoa in Serie A, ma qui è diverso, è un sogno per me. Avevo già deciso di venire qui, non ho ascoltato le altre offerte”. “Non c’è differenza tra giocare a destra e sinistra, mi metterò dove deciderà il mister”. “Osimhen è l’attaccante più forte che io abbia affrontato in Serie A (ride, ndr)”. “Non ho ancora ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 luglio 2022) Anche il nuovo acquisto delLeo Skiriera presente questa sera alla conferenza stampa di chiusura del ritiro di Dimaro. Il difensore classe 1999 di proprietà del Brighton ma in forza al Genoa durante la scorsa stagione è stato così presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi azzurri. Ecco le parole del difensore norvegese:(Getty Images) “Sono contento di esser venuto a. Ho giocato sei mesi al Genoa in Serie A, ma qui è diverso, è unper me. Avevo giàdi venire qui, non ho ascoltato le altre offerte”. “Non c’è differenza tra giocare a destra e sinistra, mi metterò dove deciderà il mister”. “Osimhen è l’attaccante più forte che io abbia affrontato in Serie A (ride, ndr)”. “Non ho...

Pubblicità

lawxzss : RT @napoliculture: ??Ai microfoni un po’ a sorpresa anche Leo #Ostigard: 'Cosa penso del #Napoli? Conoscevo già la Serie A, per me arrivare… - napoliculture : ??Ai microfoni un po’ a sorpresa anche Leo #Ostigard: 'Cosa penso del #Napoli? Conoscevo già la Serie A, per me arri… - _unsolocolore : Arriva #Ostigard in conferenza a #Dimaro22: “Essere al #Napoli è un grande sogno, posso giocare sia a destra che a… - djrenyx : RT @iINSIDER_: #Ostigard: 'Se è vero che ho rifiutato altri club? Sì, avevo deciso di venire al #Napoli già da un bel po' e ho spinto affin… - ivan__serio : Arriva #Ostigard in conferenza a #Dimaro22: “Essere al #Napoli è un grande sogno, posso giocare sia a destra che a… -