Osimhen Kvara, ok la coppia è giusta: a Napoli è già intesa tra i due (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Napoli si gode l’intesa tra Osimhen e Kvaratskhelia: Spalletti applaude gli azzurri che in ritiro danno già spettacolo In casa Napoli il ritiro è iniziato da alcune settimane e già lo spettacolo tra allenamenti e amichevoli è alto. Spalletti si gode l’intesa tra Osimhen e Kvaratskhelia. I due stanno dando spettacolo in queste prime uscite e la coppia può davvero far bene nella stagione in Serie A. L’intesa è ottima, la qualità è alta e per gli azzurri non può che essere un punto di partenza positivo. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Ilsi gode l’tratskhelia: Spalletti applaude gli azzurri che in ritiro danno già spettacolo In casail ritiro è iniziato da alcune settimane e già lo spettacolo tra allenamenti e amichevoli è alto. Spalletti si gode l’tratskhelia. I due stanno dando spettacolo in queste prime uscite e lapuò davvero far bene nella stagione in Serie A. L’è ottima, la qualità è alta e per gli azzurri non può che essere un punto di partenza positivo. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Dybala, oggi il sì ?? Osi e Kvara, la nuova coppia spinge Spal… - AlexAlioscia7 : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Dybala, oggi il sì ?? Osi e Kvara, la nuova coppia spinge Spalletti ?? S… - CalcioNews24 : #Osimhen e #Kvara danno già spettacolo a #Napoli ?? - Andrea842631710 : @gallagher_1 @gallura99 @Torrenapoli1 per me possiamo patire il non avere davanti il giocatore cinico, cattivo, que… - FeldiJr : @Viper_Nua @maremmimpestata Giustissimo. Dybala non è lontanamente paragonabile a Diego. Ma al giorno d'oggi chi? I… -