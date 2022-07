Omicidio Serena Mollicone, perché i Mottola sono stati assolti? (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo 21 anni l’Omicidio di Serena Mollicone è ancora senza un colpevole. I cinque imputati per la morte della giovane 18enne di Arce, ed in modo particolare i tre membri della famiglia Mottola sono stati assolti. Ma cosa ha determinato tale decisione da parte della Corte d’Assise di Cassino, dopo 10 ore di Camera di Consiglio? La trasmissione Estate in Diretta ha fatto il punto elencando i vari elementi che avrebbero portato a tale decisione – in attesa delle motivazioni attese per il prossimo autunno – anche grazie all’intervento dell’avvocato Daniele Bocciolini. perché i Mottola sono stati assolti nel processo sull’Omicidio di Serena ... Leggi su chihaucciso (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo 21 anni l’diè ancora senza un colpevole. I cinque imputati per la morte della giovane 18enne di Arce, ed in modo particolare i tre membri della famiglia. Ma cosa ha determinato tale decisione da parte della Corte d’Assise di Cassino, dopo 10 ore di Camera di Consiglio? La trasmissione Estate in Diretta ha fatto il punto elencando i vari elementi che avrebbero portato a tale decisione – in attesa delle motivazioni attese per il prossimo autunno – anche grazie all’intervento dell’avvocato Daniele Bocciolini.nel processo sull’di...

