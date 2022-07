NASCAR Cup Series, Loudon: Christopher Bell strappa un pass per i Playoffs nella ‘Magic Mile’ (Di lunedì 18 luglio 2022) La ‘Magic Mile’ di Loudon regala la seconda affermazione nella NASCAR Cup Series per Christopher Bell ed un preziosissimo pass per i Playoffs. Giornata da incorniciare per il 27enne statunitense, perfetto nella seconda metà della prova del New Hampshire Motor Speedway, Dopo un breve ritardo per pioggia e fulmini nell’area, la tappa in New Hampshire della Cup Series si è aperta sotto il dominio di Martin Truex Jr. Il #19 di Gibbs Racing ha impostato un ritmo irraggiungibile per i rivali, una situazione che è rimasta intatta per tutta la prima Stage. Il dominio dell’ex campione della categoria è continuato nei passaggi seguenti, la seconda frazione è stata parzialmente ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) Ladiregala la seconda affermazioneCuppered un preziosissimoper i. Giornata da incorniciare per il 27enne statunitense, perfettoseconda metà della prova del New Hampshire Motor Speedway, Dopo un breve ritardo per pioggia e fulmini nell’area, la tappa in New Hampshire della Cupsi è aperta sotto il dominio di Martin Truex Jr. Il #19 di Gibbs Racing ha impostato un ritmo irraggiungibile per i rivali, una situazione che è rimasta intatta per tutta la prima Stage. Il dominio dell’ex campione della categoria è continuato neiaggi seguenti, la seconda frazione è stata parzialmente ...

