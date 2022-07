Napoli chiude per Kim, dalla Turchia: “Giuntoli e De Laurentiis decisivi” (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Napoli è pronto a chiudere per il difensore Kim Min-Jae. Il club azzurro ha individuato già da gennaio scorso il sudcoreano come sostituto di Kalidou Koulibaly, ma non ha mai affondato il colpo perché convinto di poter tenere il giocare senegalese in rosa. Poi Koulibaly è andato al Chelsea, ed a quel punto i dirigenti azzurri hanno dovuto rincorrere Kim, dato che il Rennes aveva fatto passi da gigante verso il difensore centrale, convinto anche dal suo ex allenatore Genesio. Kim al Napoli le cifre Secondo le notizie che arrivano dalla Turchia dai giornalisti di Fanatik, oramai il calciatore sudcoreano è veramente ad un passo dal firmare il contratto con il club campano. Negli ultimi giorni la trattativa con il Rennes è rallentata proprio per l’ingresso della società partenopea. Cristiano ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 18 luglio 2022) Ilè pronto are per il difensore Kim Min-Jae. Il club azzurro ha individuato già da gennaio scorso il sudcoreano come sostituto di Kalidou Koulibaly, ma non ha mai affondato il colpo perché convinto di poter tenere il giocare senegalese in rosa. Poi Koulibaly è andato al Chelsea, ed a quel punto i dirigenti azzurri hanno dovuto rincorrere Kim, dato che il Rennes aveva fatto passi da gigante verso il difensore centrale, convinto anche dal suo ex allenatore Genesio. Kim alle cifre Secondo le notizie che arrivanodai giornalisti di Fanatik, oramai il calciatore sudcoreano è veramente ad un passo dal firmare il contratto con il club campano. Negli ultimi giorni la trattativa con il Rennes è rallentata proprio per l’ingresso della società partenopea. Cristiano ...

