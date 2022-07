L'Italia è un arcobaleno che finisce nell'oro - Sport - quotidiano.net (Di lunedì 18 luglio 2022) La grande festa finale dell'Italia sul podio della Nations League, vinta per la prima volta nella storia: successo importante in vista del prossimo campionato mondiale Italia 3 BRASILE 0 (25 - 23, 25 -... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) La grande festa finale dell'sul podio della Nations League, vinta per la prima voltaa storia: successo importante in vista del prossimo campionato mondiale3 BRASILE 0 (25 - 23, 25 -...

Pubblicità

SimoPillon : ?? In Italia ancora si appoggiano indottrinamenti arcobaleno, trascrizioni di figli comprati all’estero e pride di v… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Il Pride, il Palazzo Arcobaleno e il suicidio della Professoressa - Il Giornale d'Italia: Come The Center sulla XVI Strada… - kattolikamente : La bandiera arcobaleno è simbolo che ve lo vogliono mettere in quel posto. Per fare questo la BCE ha smesso di comp… - Melaion : @CristinaMolendi @Brizioful Vuol dire che non avevano senso; che l'italia era meravigliosa così com'era, la terra a… - smavti : TURCHIA-ITALIA SET.1 (0-1) Il tifo turco è terribile e antisportivo. Come ci piacciono i pallonetti, ma ancora di p… -