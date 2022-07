Gas, cosa prevede la strategia Ue per ridurre i consumi? (Di lunedì 18 luglio 2022) ridurre di un terzo l’impatto dello stop totale al gas russo. Per raggiungere tale obiettivo l’Ue si appresta a chiedere agli Stati membri di ridurre il consumo di gas invitando i governi a dare incentivi attraverso l’uso dei fondi del Repower e del Next Generation Ue, rafforzando la cooperazione tra gli Stati, ma anche abbassando la temperatura negli edifici. È quanto prevede bozza iniziale del Piano “Risparmiare gas per un inverno sicuro”, visionata dall’Ansa, che sarà presentata dalla Commissione il 20 luglio. Il Piano europeo di risparmio energetico Il Piano europeo mira a preparare l’Europa ad affrontare tutti gli scenari del prossimo inverno. Stabilisce i principi e i criteri per una riduzione coordinata della domanda, volta in particolare a proteggere non solo le famiglie e le utenze essenziali come gli ospedali, ma anche le ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 luglio 2022)di un terzo l’impatto dello stop totale al gas russo. Per raggiungere tale obiettivo l’Ue si appresta a chiedere agli Stati membri diil consumo di gas invitando i governi a dare incentivi attraverso l’uso dei fondi del Repower e del Next Generation Ue, rafforzando la cooperazione tra gli Stati, ma anche abbassando la temperatura negli edifici. È quantobozza iniziale del Piano “Risparmiare gas per un inverno sicuro”, visionata dall’Ansa, che sarà presentata dalla Commissione il 20 luglio. Il Piano europeo di risparmio energetico Il Piano europeo mira a preparare l’Europa ad affrontare tutti gli scenari del prossimo inverno. Stabilisce i principi e i criteri per una riduzione coordinata della domanda, volta in particolare a proteggere non solo le famiglie e le utenze essenziali come gli ospedali, ma anche le ...

