Dybala sfuma | gli interisti si disperano | da ' Una sciocchezza' a ' Meritiamo di meglio'

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il lunghissimo corteggiamento non è andato a buon fine: a nessun amante piace essere messo da parte per aspettare il proprio turno, tutto sommato. Paulova alla Roma e l'Inter resta a bocca ...

Vittoriog82 : RT @Gazzetta_it: #Dybala sfuma, gli interisti si disperano: 'Una sciocchezza', 'Meritiamo di meglio' - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Dybala sfuma, gli interisti si disperano: 'Una sciocchezza', 'Meritiamo di meglio' - Gazzetta_it : #Dybala sfuma, gli interisti si disperano: 'Una sciocchezza', 'Meritiamo di meglio' - DaveGinnole : @MarcoCH0 Sfuma Bremer e Dybala, il cinese vende pure Skriniar ???????? - TgrRaiCampania : Napoli, sfuma il sogno Dybala -

"Perderee Gleison Bremer in una giornata è una sciocchezza", posta uno dei tanti utenti Twitter di fede nerazzurra, temendo anche per il difensore brasiliano e condendo il tutto con l'hashtag ...Dopo, un altro calciatore accostato con insistenza al Napoli è pronto ad accasarsi altrove. Si ...un altro acquisto per il Napoli , con De Laurentiis che sta vivendo il momento più delicato ... Calciomercato Inter - Dopo Dybala sfuma anche Bremer La situazione Dybala giocherà alla Roma nella prossima stagione, dopo aver sottoscritto un contratto a sorpresa con il club giallorosso. Scopriamo quanto guadagnerà.Nell'Inter è già finito l'effetto Lukaku bis. I tifosi sono sul piede di guerra dopo l'ennesimo obiettivo sfumato dato per "fatto" da mesi.