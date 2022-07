De Ligt Bayern Monaco, tutto fatto: ecco quando sarà in Baviera (Di lunedì 18 luglio 2022) Il difensore olandese De Ligt è pronto a sbarcare a Monaco di Baviera: ecco quando arriverà Matthijs de Ligt è pronto a diventare un nuovo difensore del Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, il difensore olandese è atteso già per questa sera a Monaco di Baviera. E la firma sul contratto fino al 2027 sarebbe prevista per la giornata di domani. Poco fa è arriva Rafaela Pimenta a Torino per definire gli ultimi dettagli. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Il difensore olandese Deè pronto a sbarcare adiarriverà Matthijs deè pronto a diventare un nuovo difensore del. Secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, il difensore olandese è atteso già per questa sera adi. E la firma sul contratto fino al 2027 sarebbe prevista per la giornata di domani. Poco fa è arriva Rafaela Pimenta a Torino per definire gli ultimi dettagli. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : .@juventusfc: #DeLigt atteso già domani a Monaco per le visite mediche e la firma con il @FCBayern #calciomercato - DiMarzio : . @juventusfc, accordo verbale con il @FCBayern per #DeLigt: tutti i dettagli dell'operazione - DiMarzio : .@juventusfc: il @FCBayern vuole chiudere subito l’operazione #DeLigt #calciomercato - occhio_notizie : Ecco l'offerta irrinunciabile che il #BayernMonaco ha fatto alla #Juventus per #DeLigt - Mythos1981 : RT @Gazzetta_it: Pimenta a Torino, De Ligt-Bayern ai dettagli: in serata l’olandese a Monaco #calciomercato -