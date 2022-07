Dalla sottoveste minimale all’abito boho chic | da modelli cut-out a quelli nei colori strategici

Leggi su amica

(Di lunedì 18 luglio 2022) Facile farsi prenderemania dello shopping a prezzi ridotti in questi giorni. Ma quali sono davvero i vestiti estivi da comprare ai saldi e da mettere in valigia? Tutto dipende da dove decidiamo di andare, ovverometa e dal tipo di vacanza. Presupponendo che si tratti di un viaggio al mare, ci sono dei capisaldi del guardaroba con i quali è impossibile sbagliare. Perché sono versatili, femminili e funzionali. Noi ne abbiamo selezionati dieci, tra grandi classici e abiti più in linea con le tendenze della stagione. Vestiti estivi da comprare ai saldi: immancabile il più classico e versatile degli abiti, il little black dress, declinato secondo il proprio stile. Iche non possono mancare Immancabili in valigia quest’anno, un vestito nero e uno bianco. Ovvero la base neutra con cui costruire outfit senza tempo ma ...