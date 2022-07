Da tre giorni riunione - fiume degli eletti M5s con Giuseppe Conte (Di lunedì 18 luglio 2022) - Il capo politico chiede e Draghi risposte nette sui 9 punti programmatici altrimenti il Movimento si sentirà libero dagli impegni di maggioranza. Ma una forte pattuglia è contraria a questa linea Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 luglio 2022) - Il capo politico chiede e Draghi risposte nette sui 9 punti programmatici altrimenti il Movimento si sentirà libero dagli impegni di maggioranza. Ma una forte pattuglia è contraria a questa linea

CarloCalenda : Oggi #Draghi è in Algeria per trovare forniture di gas per l’Italia. Tre giorni fa, PD, FDI, Lega, SEL e M5S erano… - Giorgiolaporta : Sono gli stessi di: “due giorni dopo #Brexit mancheranno cibo e medicinali” e “#Putin ha armamenti per soli tre gio… - ItaliaViva : 'Italia Viva è qui perché non si rassegna alla catastrofe voluta dal #M5S e da #Conte. Siamo qui per dire a Mario… - gius_77 : Tre giorni a riunirsi per decidere che decide Draghi cosa vuol fare Draghi. Direi bene. Pensavo ci mettessero di pi… - str4xngis : RT @r1flessi: basta non ce la faccio più quello non si fa vivo da quasi tre giorni -