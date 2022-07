Pubblicità

sportli26181512 : Da Dalbert a Mulattieri: l'Inter e l''altro' tesoretto da 25 milioni: Da Dalbert a Mulattieri: l'Inter e l''altro'… - GiacomoMane : RT @Gazzetta_it: Da Dalbert a Mulattieri: l'Inter e l''altro' tesoretto da 25 milioni - FMCROfficial : RT @Gazzetta_it: Da Dalbert a Mulattieri: l'Inter e l''altro' tesoretto da 25 milioni - Gazzetta_it : Da Dalbert a Mulattieri: l'Inter e l''altro' tesoretto da 25 milioni - marvin13121 : @ElTrattore Marotta ma non solo lui ha un brutto difetto che è quello di non riuscire a usare il pugno duro con i c… -

La Gazzetta dello Sport

Non solo Skriniar. Per definire le ultime operazioni in entrata, l'Inter aspetta di capire quanto riuscirà a incassare non solo dalla cessione del centrale slovacco (ancora tutt'altro che certa), ma ...Si cercherà una nuova destinazione anche ae Lazaro , che hanno terminato i prestiti ... gli altri due attaccanti da piazzare sonoe Salcedo : il primo arriva da una stagione a ... Da Dalbert a Mulattieri: l'Inter e l'"altro" tesoretto da 25 milioni Pinamonti e Mulattieri sono in uscita dall’Inter ma per i due attaccanti italiani si prospetta un futuro diverso. L’Atalanta spinge per il prestito con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi ...Inter scatenata sul mercato. I nerazzurri hanno già ufficializzato gli arrivi di Lukaku, Onana, Mkhitaryan e Asllani e presto potrebbero arrivare volti nuovi per Inzaghi. In uscita Non solo Sensi al ...