C’è chi crede che IDPay (nome provvisorio) sia un sistema di incrocio dati per controllare i cittadini (Di lunedì 18 luglio 2022) Partiamo spiegando che cos’è IDPay e a cosa dovrebbe servire, considerato che IDPay è il nome provvisorio. Entro quest’anno dovrebbe arrivare per tutti i cittadini italiani quella che il ministro per la Transizione Digitale Vittorio Colao ha definito una «piattaforma per l’erogazione di tutti i benefici sociali, il nome provvisorio è IDPay, tutto direttamente in digitale, addirittura in pagamento anticipato, senza bisogno di dover anticipare i soldi, venire riconosciuti nel punto vendita e ricevere l’ammontare di bonus di voucher grazie alla piattaforma». LEGGI ANCHE >>> Colao ha aperto alla non cancellazione della firma digitale A cosa serve IDPay? Colao non ha esitato a specificare che si tratta di un’azione nell’ambito ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 18 luglio 2022) Partiamo spiegando che cos’èe a cosa dovrebbe servire, considerato cheè il. Entro quest’anno dovrebbe arrivare per tutti iitaliani quella che il ministro per la Transizione Digitale Vittorio Colao ha definito una «piattaforma per l’erogazione di tutti i benefici sociali, il, tutto direttamente in digitale, addirittura in pagamento anticipato, senza bisogno di dover anticipare i soldi, venire riconosciuti nel punto vendita e ricevere l’ammontare di bonus di voucher grazie alla piattaforma». LEGGI ANCHE >>> Colao ha aperto alla non cancellazione della firma digitale A cosa serve? Colao non ha esitato a specificare che si tratta di un’azione nell’ambito ...

Pubblicità

sebmes : Qui è quando il poliziotto che sta perquisendo come un criminale un uomo di colore (e la sua collega tiene sotto ti… - Iolandadstasio : 4 mld di metri cubi di gas in più, questo il risultato della missione di #Draghi ad #Algeri. Mentre in Italia assi… - rulajebreal : Durante il G20 tutti i Ministri hanno rifiutato di farsi fotografare assieme a Lavrov, il ministro degli Esteri del… - AlessioRm21192 : @Markus70 @Anna33289994 @Nonha_stata Vedi c'é chi i problemi non li risolve e chi da 50 anni é parte del problema... - anna_boggero : RT @DivulgoConAnsia: Russell Crowe rivendica il suo vecchio ufficio, ma chi va via perde il posto all'osteria. Ora il Colosseo è l'ufficio… -

Diritto d'autore: quali sono le alternative alla Siae Appoggiarsi a una di queste società permette a chi è interessato a utilizzare le opere altrui di sapere a chi rivolgersi per effettuare i dovuti pagamenti e, al contempo, fa sì che gli ideatori delle ... Imposta alla fonte nel 2022: cosa sono e come funzionano Quali sono i soggetti coinvolti I soggetti coinvolti in questa operazione sono due: il sostituto d'imposta e chi viene sostituito. Il sostituito d'imposta , dà luogo al presupposto di fatto ed è ... Fanpage.it Appoggiarsi a una di queste società permette aè interessato a utilizzare le opere altrui di sapere arivolgersi per effettuare i dovuti pagamenti e, al contempo, fa sì che gli ideatori delle ...Quali sono i soggetti coinvolti I soggetti coinvolti in questa operazione sono due: il sostituto d'imposta eviene sostituito. Il sostituito d'imposta , dà luogo al presupposto di fatto ed è ... Stupro di Capodanno, le parole della vittima di 16 anni: La mattina dopo c'è chi mi ha detto put**ana