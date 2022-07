Blanco tra Paola Di Benedetto e Rkomi? Le ultime indiscrezioni (Di lunedì 18 luglio 2022) Secondo alcune indiscrezioni pare che la fine del flirt tra Paola Di Benedetto e Rkomi sia dovuto a Blanco; il cantante, infatti, sembrerebbe interessato alla soubrette. Blanco, Paola Di Benedetto e Rkomi: qual è la verità? Credits: GossipetvLa rottura fra Paola Di Bendetto e Rkomi è da imputare a Blanco? Rkomi è diventato famoso al pubblico dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo; successivamente, Sky lo ingaggia come giudice della nuova edizione di X Factor, insieme ai colleghi Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Fedez. Quest’ultimo aveva pubblicato una foto, recentemente, insieme alla moglie Chiara Ferragni e alla neo-coppia Di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Secondo alcunepare che la fine del flirt traDisia dovuto a; il cantante, infatti, sembrerebbe interessato alla soubrette.Di: qual è la verità? Credits: GossipetvLa rottura fraDi Bendetto eè da imputare aè diventato famoso al pubblico dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo; successivamente, Sky lo ingaggia come giudice della nuova edizione di X Factor, insieme ai colleghi Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Fedez. Quest’ultimo aveva pubblicato una foto, recentemente, insieme alla moglie Chiara Ferragni e alla neo-coppia Di ...

infoitcultura : Blanco tra Paola Di Benedetto e Rkomi? L'ultimo gossip - Gionongioiosa : tra 3 giorni vedo blanco e tra 6 nic come stiamo io malissimo - chiarakalos : RT @lemonmeringue_: Roma è così: gli daranno la 10, lo ameranno visceralmente, avranno già 3 cori pronti per lui (con Blanco capitano), gli… - polipettoo : @grdrnvl mahmood blanco michele bravi tiziano ferro l’ultimo non riesco a scegliere tra tananai e i PTN ???? - lemonmeringue_ : Roma è così: gli daranno la 10, lo ameranno visceralmente, avranno già 3 cori pronti per lui (con Blanco capitano),… -