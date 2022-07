“Attenzione a quest’email” Agenzia delle Entrate | avviso ai cittadini

Leggi su consumatore

(Di lunedì 18 luglio 2022) Ennesima truffa segnalata in Italia ai danni dell’: ecco in cosa consiste e come difendersi Non c’è giorno in Italia in cui i malintenzionati non mettono a segno una truffa ai danni dei. L’ultima truffa è stata segnalata direttamente dall’con apposito comunicato stampa dal momento che proprio l’Ente è L'articolo proviene da Consumatore.com.