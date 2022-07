A tu per tu con Fra Gerardo D’Auria, superiore dell’ospedale Fatebenefratelli di Napoli (Di lunedì 18 luglio 2022) Fra Gerardo l’attuale superiore dell’ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli è stato nominato lo scorso 7 luglio Presidente Nazionale AFMAL (Associazione Fatebenefratelli Malati Lontani). Fra Gerardo la sua nuova carica giunge dopo un costante e concreto impegno nelle attività dell’AFMALHo girato il mondo per incentivare e realizzare tanti progetti a sostegno dei malati lontani e cercheremo ancora di farne altri al fine di finanziare le nobili opere che questa ONG mira a perseguire, considerato che la Pandemia ha visto l’aumento dei livelli di povertà in tutto il mondo. Lo scorso anno in veste di Vice Presidente di AFMAL sono stato insignito a Venezia con il Gran Premio Internazionale per la comunicazione, un riconoscimento attribuito a me, ma in realtà ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 luglio 2022) Fral’attualeBuon Consigliodiè stato nominato lo scorso 7 luglio Presidente Nazionale AFMAL (AssociazioneMalati Lontani). Frala sua nuova carica giunge dopo un costante e concreto impegno nelle attività dell’AFMALHo girato il mondo per incentivare e realizzare tanti progetti a sostegno dei malati lontani e cercheremo ancora di farne altri al fine di finanziare le nobili opere che questa ONG mira a perseguire, considerato che la Pandemia ha visto l’aumento dei livelli di povertà in tutto il mondo. Lo scorso anno in veste di Vice Presidente di AFMAL sono stato insignito a Venezia con il Gran Premio Internazionale per la comunicazione, un riconoscimento attribuito a me, ma in realtà ...

