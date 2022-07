Una crisi di Governo fatta di ripicche ed orgoglio (Di domenica 17 luglio 2022) Per ragioni personali può finire un matrimonio, un’amicizia, una carriera lavorativa. Ma non si è mai vista per ragioni personali una crisi di Governo. Eppure questa è l’impressione: un quadro piuttosto triste di incomunicabilità tra esseri umani. Conte, che evidentemente si crede un Cavour redivivo, non ha mai digerito lo smacco di essere stato scalzato da Palazzo Chigi da Supermario. Draghi, da par suo, pare non aver mai digerito la mancata elezione al soglio quirinalizio. Queste sono le basi, tutte sentimentali, che rischiano di far naufragare l’esecutivo. Poi ci sono gli attriti caratteriali, anche questi più attinenti a una puntata di Beautiful, che non a una crisi politica. E una buona dose di ragioni personali è anche quella che ha spinto il premier a salire al Quirinale per dimettersi a passo spedito, quando in realtà non v’era ... Leggi su panorama (Di domenica 17 luglio 2022) Per ragioni personali può finire un matrimonio, un’amicizia, una carriera lavorativa. Ma non si è mai vista per ragioni personali unadi. Eppure questa è l’impressione: un quadro piuttosto triste di incomunicabilità tra esseri umani. Conte, che evidentemente si crede un Cavour redivivo, non ha mai digerito lo smacco di essere stato scalzato da Palazzo Chigi da Supermario. Draghi, da par suo, pare non aver mai digerito la mancata elezione al soglio quirinalizio. Queste sono le basi, tutte sentimentali, che rischiano di far naufragare l’esecutivo. Poi ci sono gli attriti caratteriali, anche questi più attinenti a una puntata di Beautiful, che non a unapolitica. E una buona dose di ragioni personali è anche quella che ha spinto il premier a salire al Quirinale per dimettersi a passo spedito, quando in realtà non v’era ...

