Ultime Notizie Roma del 17-07-2022 ore 20 | 10

(Di domenica 17 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nuovamente la crisi di governo in apertura si fa ancora più tortuosa la strada del governo draghi a tre giorni dell’attesa discorso del premier in Parlamento le possibilità di un inno della fiducia che scongiuri deve la crisi appaiono ancora più ridotte ieri Giuseppe Conte a gelato chi in maggioranza prende per un ravvicinamento tra il MoVimento 5 Stelle è il Presidente del Consiglio draghi si assuma le sue responsabilità ha detto Conte in diretta streaming bilanciando di fatto la premier Conte assicurato che i 5 stelle sono contro il decreto aiuti e non contro il governo ma è tornato a dettare le sue condizioni draghici via risposte chiare o non lo appoggeremo ma il movimento è tutt’altro che questo tipo ci ...