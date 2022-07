Solo con lui al governo Anche la vicepremier ucraina Vereshchuk chiede a Draghi di restare

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 luglio 2022) "Conalvinceremo". LaIryna- ministra per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati nonché simbolo della resistenza - interviene in esclusiva con l'Adnkronos sulla crisi diin Italia e la guerra "che non èquella di Kiev - spiega - ma riguarda l'intero continente europeo". "Sono- spiega- non posso valutare Marioe da membro delucraino non voglio influenzare i pensieri e le emozioni di coloro che prenderanno le decisioni. Ma parlando per il mio Paese e da cittadina del mondo, mi permetto di dire che Marioè una persona di grande cuore. Che di fatto e in modo ...