Sassuolo, Thorstvedt: «Mi ispiro a Lampard. Vinco col Sassuolo, poi punto la Premier»

Kristian Thorstvedt, neo centrocampista del Sassuolo, si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. PESO DEL COGNOME – «Zero. Sa quante volte mi hanno detto "Facile, tanto sei figlio di Erik…"? Mille. Ma mi ha creato solo fierezza e stimoli. Mio padre in una parola? Ispirazione». MOMENTO D'ORO NORVEGESE – «Forse perché gli scout delle varie squadre si sono finalmente spinti oltre. O magari perché siamo stati noi a crescere meglio imponendo maggiore attenzione. Se ci pensa il passato è pieno di giocatori norvegesi bravi: penso a mio papà a Solskjaer, Flo, tanti. In Italia adesso conoscete Thorsby, bravissimo, così come sono bravi Emil Bohinen con cui ...

